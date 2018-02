A guerra em pesado tom documental Em uma vila de curdos no Iraque, na fronteira entre o Irã e a Turquia, pouco antes do ataque americano, os moradores buscam desesperadamente uma antena parabólica para ter notícias via satélite. Um garoto mutilado, que vem de outra vila com sua irmã e filho, prevê que a guerra está cada vez mais perto. Em tom quase documental, Tartarugas Podem Voar (Imovision) traz um história atual.