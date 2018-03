A grande família real

Nenê (Marieta Severo) ganhou ingressos para ver o show de seu grande ídolo. Enciumado, Lineu (Marco Nanini) arma uma blitz sanitária no espetáculo. Seria essa só mais uma confusão na Grande Família se o ídolo de Nenê não fosse Roberto Carlos, e se o show do episódio não fosse do próprio rei, em carne, osso, e terno azul, claro.

Roberto participou da atração na onda de homenagens na programação da Globo aos seus 50 anos de carreira.

Com exibição prevista para julho, o episódio O Rei e Eu foi gravado na semana passada. Entre uma cena e outra, abraços, autógrafos, beijinhos e rodadas da competição interna: "Sou eu o maior fã do rei!"

Andréa Beltrão largou na frente, chorando durante o show de Roberto e fora dele. "Estou deformada de tanto chorar", brincou ela. As maquiadoras contavam vantagem: diziam que já conheciam o rei de outras produções - "Uma pessoa tão simples!", atestavam. A produtora de elenco cravou que era macaca de auditório da Jovem Guarda e Marco Nanini contou que Roberto e Erasmo fizeram trilha de peça sua nos anos 70. Na plateia fake, Nenê, ou melhor Marieta, se acotovelava com 300 figurantes em busca de uma rosa de Roberto.

E afinal, quem é o maior fã? "É um prazer estar nessa grande família. Obrigada a esse programa maravilhoso que não perco uma só vez e por isso fiquei tão emocionado". Roberto respondeu a questão.