A fórmula do programa

De todos os programas do gênero apresentados por aqui, o BBB é o que tem se mantido há mais tempo no ar. O segredo? "Enquanto nós gostarmos de usar a tecnologia para ver a vida do outro, ele vai continuar sobrevivendo", afirma Martino.

Aliado a isso, vem a - por enquanto - infalível combinação novela+jogo. "Esse misto de competição e teledramaturgia, com um pingo de observação da vida alheia, sempre dá certo". Até quando?