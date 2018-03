A força destrutiva da corrupção na política Em 1946, o escritor Robert Penn Warren ganhou o Pulitzer, um dos mais prestigiados prêmios americanos, pelo romance ?A Grande Ilusão?. Uma versão cinematográfica, de 2006, chega agora em DVD pela Sony, dirigida por Steven Zaillian. Com Sean Penn, Jude Law e Kate Winslet no elenco, conta a história do rapaz humilde que se torna político e conhece a força da corrupção. Uma história atual.