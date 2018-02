A ficção do realizador do cult Trainspotting

O cineasta inglês Danny Boyle nasceu numa família operária irlandesa e católica. Isso fica evidente em Sunshine - Alerta Solar, sua incursão na ficção espacial. O filme, lançado em abril e já disponível em DVD, é uma mistura explosiva dos efeitos especiais de 2001, Uma Odisséia no Espaço, de Kubrick, e das especulações metafísicas do russo Tarkovski em Solaris. Boyle, realizador do cult Trainspotting, que lhe abriu as portas do mercado, conta a história de um projeto para explodir uma bomba termonuclear no Sol e salvar a Terra de um nova e definitiva era glacial, em 2057. Boyle tem outros filmes lançados em DVD, como A Praia e Extermínio.