A evolução da dança, o retorno

. O americano Judson Laipply é um símbolo da geração YouTube. Durante anos, seu vídeo Evolution of Dance foi o mais visto do portal do Google (absurdos 110 milhões de acessos). No filmete de 6 minutos, ele faz várias dancinhas marcantes da história musical, indo de Elvis Presley à Macarena. O set list era ótimo, assim como o desempenho do comediante e palestrante motivacional (?!). Três anos depois, Laipply solta Evolution of Dance 2, cuja fórmula é igual ao do primeiro trabalho (o figurino é o mesmo, já os cabelos...). A ideia continua divertida, mas o repertório musical é bem mais fraco e a piada soa repetida. SESSÃO NAFTALINA A poesia de Pedro Bial Hein? Não é só no BBB que Bial gosta de citar poesias. Décadas antes, ele comparava mulheres com guitarras! http://tinyurl.com/bialpoesia HIT DA SEMANA A nova do Kibe Loco Música Na tentativa de outro Dança do Quadrado, Kibe solta Cadê Xoxó? A música é um forró malícia bem bobinho. http://tinyurl.com/cadexoxo1 Teatro de Super Mario (netes) Humor Ah, os programas japoneses! A última deles é criar um teatro de fantoches (com pessoas reais) baseado em Mario Bros. Genial. http://tinyurl.com/pamartim Uma casa em forma de cruz Arquitetura O símbolo da dupla eletrônica francesa Justice é uma cruz. Um designer bolou no computador como seria uma casa nesse formato. http://vimeo.com/2577189 Franz Ferdinand: Ulysses Puro tédio Em um clipe com clima de final de festa, os membros do Franz vagam em uma noite sombria, que casa bem com a música dançante. http://tinyurl.com/franzclipe As missas de lá são mais animadas Eletrônica Sabe aqueles cultos americanos, em que os fiéis dançam, pulam etc? Um internauta pôs uma batida eletrônica sobre essas cenas. http://tinyurl.com/missarave