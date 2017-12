A essência da sitcom americana

Já se usou de tudo um pouco para explicar o sucesso de Seinfeld. Por que afinal uma série sobre o nada conquistou tantos fãs, a ponto de ser considerada por muitos a melhor comédia de situações de todos os tempos? Assista aos episódios da nona temporada - a última e talvez a melhor delas -, lançada agora no Brasil, e chegue à sua resposta. Enquanto isso, eu arrisco a minha. De um lado, o que vemos em Seinfeld é o retrato da época do desencanto, da falta de envolvimento, do auge da razão cínica, enfim, da nossa época. Esses personagens não se abalam com nada, fazem da ironia a palavra cotidiana, desprezam a tudo e a todos. Quem são essas pessoas? Somos nós, claro. E, por meio do riso, nos exorcisamos, fingimos que não é com a gente. Mas não é só isso. Uma comédia de situações (sitcom) se constrói com humor, texto afiado, ironia, aplicados a eventos da vida cotidiana, com um desfecho que nos leva sempre a algum tipo de mensagem sobre os dilemas da vida, por menores que sejam. Seinfeld é uma sitcom. Mas exclui da equação os eventos e as mensagens. Usa apenas a ironia, o cinismo, o absurdo. De certa forma, é a sitcom em sua mais pura essência. Não por acaso tudo soa repetitivo, antes e depois dela. Ou não.