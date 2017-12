À espera da 2ª temporada, nova 'Escolinha' sai em DVD

Enquanto o Viva e a Globo tentam ajustar uma semana conciliatória na agenda da maior parte do elenco que fez a Escolinha do Professor Raimundo – Nova Geração,a Globo Marcas se apressa em colocar o programa na casa das pessoas, via DVD. O produto soma os sete episódios e a Escolinha do Improviso, obra do site GShow. O material vem distribuído em dois discos, somando 5h20 de conteúdo. Bruno Mazzeo, Lúcio Mauro Filho, Mateus Solano, Marcelo Adnet, Otaviano Costa, Marcius Melhem, Dani Calabresa e Marcos Caruso são alguns dos atores que já se colocaram à disposição do projeto. Vêm aí mais 15 episódios novos de aulas de Raimundo Nonato. A ideia é gravar entre agosto e setembro.

Set duplo. Alexandre Avancini tem se dividido entre os sets da nova temporada de Os Dez Mandamentos e A Terra Prometida, protagonizada por Sidney Sampaio, o Josué. Na imagem acima, Miriam Freeland contracena com Frederico Volkman, Estreia em 27 de junho.

Muito se fala sobre as novas plataformas de TV e hábitos que, em tese, vão dispensando o vício do brasileiro em ver novelas. E então a Globosat Play faz um ranking que mensura o que tem sido mais assistido no menu de seus canais, pelo sistema de vídeo sob demanda, e o que lidera a lista? Laços de Família e Mulheres de Areia.

As duas novelas renderam ao canal Viva o 1.º e o 2.º lugares na plataforma. O humor chega em 3.º, e lá está o Vai Que Cola, do Multishow. Na sequência, o Megapix emplaca seus filmes sob demanda.

A Globo promete transmitir a final entre Santos e Osasco Audax no Paulistão – ou, pelo menos, o primeiro jogo, no próximo domingo. A narração será de Cléber Machado e os comentários, de Caio Ribeiro, Walter Casagrande e Paulo César Oliveira.

A Formata, produtora de Daniela Busolli, anuncia nesta terça, 26, o acordo com a ITV Studios Global Entertainment (ITVS GE), cujo menu de programas passa a ter representação exclusiva e produção da Formata no País. A parceria envolve TV e plataformas digitais.

Mais ‘Game of Thrones’? Tem. A HBO Latin America anuncia para hoje, 26, às 22h50, a estreia do semanal After the Thrones, que vai ao ar às terças, no HBO Plus.

Fruto da parceria da HBO e Bill Simmons, o programa é apresentado por Andy Greenwald e Chris Ryan e, a cada semana, recapitula o episódio anterior de Game of Thrones com bom humor.

O canal Syfy comprou a série de fantasia The Shannara Chronicles, com previsão de estreia ainda para este ano. Em dez episódios, a produção é baseada nos livros best-sellers de Terry Brooks.

‘Shannara Chronicles’, filmada na Nova Zelândia, conta a história de três jovens heróis detentores de uma magia ancestral que querem impedir que um exército de demônios destrua o mundo.

70% da compra de espaço publicitário no País em 2015 foi destinada à TV, de acordo com o Kantar Ibope Media. A TV aberta comeu 76% das inserções e a paga, 16% – 8% foram para merchandisings

'A gente vem de um ambiente muito hostil no Brasil. Um Brasil que te oprime, um Brasil que te amassa, que te ignora'

Criolo NO ‘POCKET MTV': NESTA QUARTA, ÀS 20H30