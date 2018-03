A crueldade nossa de cada dia

Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade se dedica à crueldade como se essa fosse mais um dentre os inúmeros componentes da vida cotidiana. É cruel nas suas críticas, destruindo o esforço consciente de muitas pessoas, é cruel também com seus familiares, tratando-os como estorvos, é cruel quando governa, porque dissemina a miséria, mas também é cruel quando governada, porque deixa passar a corrupção como se essa também fosse um componente da normalidade. De crueldade em crueldade abre-se a porta para que o Grande Mal aconteça com intensidade máxima, encarnado em seres desequilibrados o suficiente para se convencer de haver um consenso silencioso que lhes outorga licença para perpetrar atos hediondos.

Áries 21/3 a 20/4

Quanto mais alto se sobe e mais se brilha, mais forte será a tendência de as pessoas tentarem humilhar você, fazendo com que sua bola murche. Até isso terá de ser considerado um bom sinal, o sinal de seu sucesso.

Touro 21/4 a 20/5

Assumir grandes riscos faz parte do jogo que a ambição propõe. Porém, você não pode iludir-se ao ponto de convencer-se de que pelo mero fato de assumir grandes riscos a ambição encontraria a satisfação almejada.

Gêmeos 21/5 a 20/6

O entusiasmo não pode vir do mundo exterior, ou você sente o entusiasmo emergindo do fundo do coração, ou você simplesmente não o sente. Por isso, é de pouco valor buscar aconchego nas pessoas que aparentam estar bem.

Câncer 21/6 a 21/7

Ninguém poderá tirar de você a felicidade destinada. Contudo, será possível que diversas pessoas façam com que a felicidade ansiada demore mais do que o desejado. Porém, nem assim elas conseguirão deter o inevitável.

Leão 22/7 a 22/8

Ninguém manda em ninguém, essa história de autoridade é uma fábula no mundo humano. Sabe por quê? Ora! Porque o espírito humano é livre pela própria natureza e, por isso, não haveria como alguém ter mais autoridade do que outrem.

Virgem 23/8 a 22/9

A independência absoluta é uma ilusão, porque você é parte integrante da espécie humana e, por isso, em algum momento do caminho precisará da ajuda de alguém, ou mesmo de uma mão amiga na qual confiar plenamente.

Libra 23/9 a 22/10

É muito bom ter opiniões formadas a respeito do que acontece. Porém, perante o panorama atual, seria melhor questionar suas certezas, de modo que o espírito da criatividade pudesse, assim, operar a magia que lhe é inerente.

Escorpião 23/10 a 21/11

Demonstre integridade nos relacionamentos, especialmente quando perceber em andamento atitudes que beiram a traição. Considere que as pessoas andam desnorteadas o suficiente para não saberem bem o que andam fazendo.

Sagitário 22/11 a 21/12

A única e verdadeira preocupação deve ser no sentido de continuar dando seu melhor a todo momento e em qualquer relacionamento. Enquanto você oferecer seu melhor, tudo procederá com bastante eficiência e leveza.

Capricórnio 22/12 a 20/1

Todas as pessoas julgam às outras com facilidade, mas evitam enxergar a si mesmas. Isso continuará assim até o momento em que alguém se atrever a agir desinteressadamente, sem nenhuma expectativa de nada nem de ninguém.

Aquário 21/1 a 19/2

Do mesmo jeito que você se esforça para que as outras pessoas aceitem sua alma como ela é, também será necessário que você tome a mesma atitude em relação às pessoas mais próximas, aceitando-as do jeito que elas são.

Peixes 20/2 a 20/3

Tome atitudes compassivas a respeito das pessoas que, por muito tempo, quiseram seu mal. Neste momento, elas estão por baixo e, ao que parece, seria o momento de saborear a vingança. Porém, essa vingança seria amarga.