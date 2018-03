A conversa do gerente enrolador Um bem falante executivo de operadora dos caroscanais pagos liga para explicar as razões pelas quais o serviço é precário. Explico a ele, não sem certa dose de dificuldade, que esse tipo de argumento pouco importa para a seção. O que interessa é o resultado final: os assinantes não são colaboradores, compram um produto e esperam que o sabor da guloeima corresponda à promessa. O sujeito sustenta, e é isso de matar, que "a TV a cabo é um processo em desenvolvimento". Bom, então me procure quando estiver pronto, companheiro. Por agora, espera-se a qualidade no conteúdo. O AXN anda legendando séries em espanhol?!