A calma, em meio ao desespero

Em O Quarto do Filho, que lhe valeu a Palma de Ouro do Festival de Cannes, o ator e diretor italiano Nanni Moretti mostrou a dor de um pai que perde o filho, doente. A mesma sensação de perda marca Caos Calmo, lançado agora a venda, pela Imovision. Aqui, Moretti vive Pietro, o homem que vê sua vida mudar, quando, no mesmo momento em que salva do afogamento uma banhista na praia, perde a esposa, Claudia, vítima de um aneurisma. Para compensar a dor, ele decide se dedicar em tempo integral à filha, o que significa até ficar sentado em um banco próximo da escola, enquanto ela tem aulas. Dirigido por Antonello Grimaldi e inspirado na obra de Sandro Veronesi (publicado aqui pela Rocco), o filme propõe exatamente o que diz o título, ou seja, manter a tranquilidade ainda que o ambiente ao redor esteja conturbado. A calma transmitida por Pietro, aliás, contamina as pessoas ao redor, que querem consolá-lo, mas, na verdade, terminam dividindo com ele suas angústias e dores. O papel é ideal para Moretti, que alterna com eficiência drama e comédia. O filme, aliás, despertou atenção do Vaticano graças às cenas de sexo que, embora não explícitas, são calientes.