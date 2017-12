A bela estréia de Rock Hudson Depois de uma vida dedicada ao crime, rapaz decide largar tudo para se casar com uma bailarina. As sujeiras do passado, porém, são difícieis de se limpar. Bando de Renegados (Classicline) marca a boa estréia de Rock Hudson no cinema, em filme dirigido pelo mestre Raoul Wash. Curiosidade que vale a pena.