A Batalha de Argel e seu Documentário Quando o cineasta Gillo Pontecorvo filmou a ação dos pára-quedistas franceses na Argélia, fazia quatro anos que o país era independente. O realismo era intencional: Pontecorvo usou técnicas de cinejornal em A Batalha de Argel para expor as entranhas da doutrina militar da guerra revolucionária e o uso da tortura na busca de informação para aniquilar o inimigo. Não há exageros. Basta ver o depoimento do general francês Paul Aussaresses em Estados Armados, episódio do documentário O Inimigo íntimo, violência na Argélia (2002), que acompanha o filme em DVD. Chefe do órgão que torturou e matou rebeldes argelinos, Aussaresses elogia o filme. O historiador e diretor Patrick Rotman entrevistou ainda Jacques Allaire, o tenente que prendeu o líder argelino Larbi Ben M?hidi - morto na prisão quando estava sob a guarda de Aussaresses. Albert Camus dizia não haver inocentes no conflito argelino. Tinha razão.