A aventura mais surreal dos Beatles Depois de A Hard Day?s Night, os Beatles buscaram a radicalização e o resultado foi Help! (Wonder), maravilhosa aventura surreal, filmada em Londres, Bahamas e nos Alpes Suíços. No filme, os Beatles são perseguidos por membros de um culto indiano que querem o anel que Ringo está usando.Filmado em cores e locações exóticas, o longa custou o dobro que o anterior, mas o resultado é magnífico.