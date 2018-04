A arte imita a vida

Bárbara por Bárbaro

Ainda na série Som&Fúria, o crítico de teatro Bárbaro remete à crítica Bárbara Heliodora, do jornal O Globo, temida até nas coxias mais consagradas do País.

Vilma por Nazaré

O autor Aguinaldo Silva criou Nazareth Tedesco, em Senhora do Destino, após conhecer a história de Pedrinho, sequestrado ainda bebê em Brasília, por Vilma Martins da Costa.

Suplicy por Caxias

O autor Benedito Ruy Barbosa evitava paralelos entre o senador Caxias (Carlos Vereza) e Eduardo Suplicy em O Rei do Gado. Mas não é que o senador real gravou participação no velório do personagem?