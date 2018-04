A arte da pureza

Data estelar: Júpiter e Netuno em conjunção; Lua atinge a fase Nova no signo de Gêmeos.

Enquanto isso, aqui na Terra a pureza é uma arte sofisticada. Purificar-se diariamente na verdade, no esforço da correção e nas atitudes mansas, isso sim é arte, o restante é palavrório. Evidentemente, desempenhar a arte da purificação é sacrificado, porque tudo é adverso à sua prática. Ser do bem não tem cabimento nesta civilização que se gaba de moderna e sofisticada, mas que é dominada pelas mesmas forças que agitavam a Babilônia, Roma, Constantinopla, as civilizações da América antiga e do extremo Oriente também. Nada de novo há em nossa civilização moderna. Novidade é apenas que o número de humanos que se desvinculou dessa antiguidade recalcitrante aumenta em progressão geométrica, provocando o advento de algo novo, realmente novo.

Áries 21/3 a 20/4

Demonstrar autoridade é algo que deve ser feito eventualmente, porque quando se torna cotidiano perde sua força. Por isso, aguente firme e abstenha-se de demonstrar sua autoridade o tempo inteiro. Viva e deixe viver!

Touro 21/4 a 20/5

Comece tudo novamente, tome a atitude corajosa de dar a si a oportunidade de um novo começo. Com certeza, isso significará deixar para trás uma série de relacionamentos que o tempo e os problemas desgastaram. Melhor assim.

Gêmeos 21/5 a 20/6

Uma pequena dose de egoísmo é necessária para preservar o mínimo indispensável nesta vida dura na Terra. Porém, esse mínimo indispensável logo aumenta de tamanho, incentivado pelo próprio egoísmo, que não conhece limites.

Câncer 21/6 a 21/7

Você terá de seguir em frente sem saber se o que faz é o correto. Olhar ao redor em busca da aprovação não ajudará, porque em geral as pessoas se dedicam a criticar até mesmo o que não teria outra forma melhor de ser feito.

Leão 22/7 a 22/8

O amor não se traduz em palavras, mas em atitudes concretas. Por isso, não exija palavras de amor de ninguém, mas observe as atitudes, conferindo se elas trazem harmonia e facilidade ou, pelo contrário, criam problemas e adversidades.

Virgem 23/8 a 22/9

Desconfiar pareceria a forma mais eficiente de proteger-se das adversidades que as pessoas provocam. Porém, sem um mínimo de confiança sua alma se tornará incapaz de preservar relacionamentos. Sem relacionamento, não há destino.

Libra 23/9 a 22/10

Todas as ofensas deverão ser perdoadas, umas pelas outras canceladas. Assim, as almas participantes dessa dinâmica conflitante serão liberadas para continuarem desenvolvendo inteligência, sabedoria, beleza e amor.

Escorpião 23/10 a 21/11

Compartilhar sentimentos profundos e pensamentos esclarecedores é o melhor serviço que você pode prestar aos seus familiares e amigos. É necessário fazer o possível para elevar o tom dos relacionamentos.

Sagitário 22/11 a 21/12

A arte do amor é exercitar o ato de doar o melhor que houver na alma, sem poupar-se, sem pudores e sem temores. A arte do amor é requerida justamente onde ela estiver em falta, onde houver mesquinharia, moralismo e medo.

Capricórnio 22/12 a 20/1

Quando você conseguir aceitar sua presença sem tirar nem pôr, facilitará o caminho para que as pessoas que lhe interessam consigam fazer o mesmo. Enquanto isso, o relacionamento será um longo processo de aparar arestas.

Aquário 21/1 a 19/2

As emoções precisam de alimento de vez em quando. Por isso, não tenha pudor de participar de acontecimentos que façam vir lágrimas aos seus olhos. Isso é necessário para que haja o mínimo equilíbrio que a vida exige.

Peixes 20/2 a 20/3

Para sua alma não é difícil sentir o que outras pessoas sentem, principalmente a dor que as tortura. O problema reside em que fazer com essa informação, torná-la motivo de compaixão ou deixá-la passar em brancas nuvens.