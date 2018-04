A alma feminina na visão de um expert

Lajos Koltai é um cineasta húngaro refinado, mais lembrado como colaborador de István Szábo, autor de Mephisto (1981), sobre a oportunista relação de um ator de teatro com o nazismo. Já independente, dirigiu há quatro anos seu primeiro filme, baseado em Sem Destino, autobiografia de Imre Kertész. Em 2007, animado com o convite de um produtor da Focus, Koltai reuniu forças com o roteirista Michael Cunningham (As Horas) e assinou a direção de Ao Entardecer (Evening), baseado no livro de Susan Minot, seu primeiro filme americano.

Cunnigham é um homem sensível ao universo feminino - e ao ajuste de contas destas com o passado. Em Ao Entardecer, ele conta o fim desastroso de um caso amoroso, o da cantora Ann Lord (interpretada por Claire Danes na juventude e Vanessa Redgrave na velhice). Convalescente, Ann relembra como chegou a uma pequena cidade costeira para ser madrinha de casamento de uma amiga, apaixonando-se pelo melhor amigo do irmão da noiva, o médico Harris (Patrick Wilson).

Koltai prefere ignorar a barreira social que separa o casal pobre de seus amigos ricos. Concentra-se no desequilibrado triângulo amoroso entre a cantora, o médico e seu amigo milionário e faz isso com competência, auxiliado por grandes atrizes (Glenn Close, Meryl Streep e Miranda Richardson).