A alma amarga de Triunfo Em 1970, Suzana Faini era casada com Milton Gonçalves. Violentada por Emiliano Queiroz, engravidou - e como não havia exame de DNA, ninguém sabia se a criança era do marido ou do malfeitor. Por sorte, Tarcísio Meira rezou sobre o ventre inchado da mulher e a criança nasceu mulata. Isso tudo aconteceu no turbilhão de aventuras que era Irmãos Coragem, de Janete Clair, a primeira novela brasileira a colocar os homens diante da televisão para acompanhar alguma coisa que não fosse futebol ou luta livre. Exceto por Emiliano Queiroz, os outros atores estão novamente juntos no horário nobre. Mais que isso, os três estão muitíssimo bem em A Favorita. Suzana Faini ficou muitos anos fora do vídeo - mas voltou de forma marcante. Iolanda, a amarga mulher de Copola (Tarcísio Meira), é um dos personagens mais completos da trama - e boa parte disso deve-se não apenas à dramaturgia, mas ao trabalho da atriz. A personagem está tão bem construída que acontece algo muito raro em famílias de telenovela: do sofá de casa, conseguimos enxergar nas filhas a influência dos pais. Iolanda é uma mulher seca, desprovida de humor e insegura da relação construída com o marido em 40 anos de casamento. A filha mais velha, Catarina (Lilia Cabral), também formou uma família em bases frágeis. Lorena (Gisele Fróes) é tão áspera quanto a mãe, tendo se especializado em agourar os sonhos dos homens de sua vida. A única que livrou-se da aridez materna foi a caminhoneira Cida (Cláudia Ohana), a quem Iolanda sempre acusou de ter "puxado ao pai" - como se isso fosse um crime. Se Copola tivesse se casado com Irene (Glória Menezes), estariam os dois velhinhos e jogados às traças. Iolanda, com seu azedume, é a mulher perfeita para ele. É raro e bom ter prazer com alguém tão desagradável. *** A Globo mudou o horário de suas novelas e isso parece ter ajudado a subir a audiência - o que prova que o público chega cada vez mais tarde em casa. Se a moda pegar, dentro de pouco tempo, a novela das 6 vai começar às 10 e a das 9 entrará no ar de madrugada, com trama mais picante e trazendo Alexandre Frota, Matheus Carrieri e Leila Lopes como protagonistas. e-mail: mvianinha@hotmail.com