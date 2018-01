'9 mm' deve estrear na Fox

Anunciada para estrear em maio no canal FX, a minissérie nacional 9mm deve entrar em cartaz na Fox. Há uma grande chance de o grupo Fox mudar a estratégia de exibição para dar maior visibilidade à sua primeira produção original desvinculada de uma emissora aberta. 9 mm contará a história de seis policiais que trabalham na divisão de homicídios na capital paulista e terá quatro episódios - com a possibilidade de haver outros nove capítulos para fechar uma temporada completa. No elenco estão nomes como Luciano Quirino e Clarissa Kiste. A atração, que foi filmada em São Paulo, já está em fase de pós-produção. Quem assina a co-produção com a Fox é a Moonshot, responsável também por Brazil's Next Top Model. O roteiro de 9 mm é assinado por Roberto D'Ávila e Newton Cannito e teve apoio do jornalista Carlos Amorim, autor do livro CV PCC - A Irmandade do Crime. Além das informações de Carlos Amorim, a equipe de 9 mm coletou ainda depoimentos de policiais. A minissérie foi filmada em alta definição e tem um elenco de mais de cem atores. A equipe gravou em favelas da cidade e abusou de externas, com poucas cenas em estúdio.