8ª temporada de 'Game of Thrones' será a última da série

A HBO confirmou que a oitava temporada de Game of Thrones será a última da série. A informação foi confirmada pela HBO ao site EW pelo novo chefe de programação da emissora, Casey Bloys. "Sim, eles (os showrunners D.B. Weiss e David Benioff) têm um plano bem específico sobre o número de temporadas que querem fazer. Acreditem em mim. Como novo chefe de programação, se eu pudesse convencê-los de fazer mais, eu faria mais 10 temporadas", afirmou ele. Bloys também admitiu que ele já conversou com Benioff e Weiss sobre uma possível série derivada de Game Thrones, mas no momento não há nenhum plano concreto.

No último dia 18 de julho, Bloys anunciou que Game of Thrones voltará à Espanha para rodar parte da sétima temporada. Os novos capítulos da série começarão a ser filmados nos próximos meses e a estreia está prevista para 2017. Há pouco mais de duas semanas, a série recebeu 23 indicações na 68ª edição do Emmy, que será entregue em 18 de setembro, em Los Angeles.