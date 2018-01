52% da plateia de TV paga tem mais de 35 anos

Pedala. Marina Ruy Barbosa e Felipe Simas protagonizam cenas genuínas de romance no capítulo de amanhã de Totalmente Demais. A bombada novela das 7 entra na reta final, tendo como suspense justamente o par da mocinha, vaga que Felipe disputa com Fábio Assunção.

Alô, loucos por UFC: O canal Combate colocou no NOW, plataforma de vídeo sob demanda da NET, as últimas lutas das principais estrelas do evento, só como aperitivo para a rodada 198, agendada para este sábado, 14, em Curitiba.

Estão disponíveis no NOW, com custo extra, os duelos de Fabrício Werdum X Cain Velásquez, Vitor Belfort X Dan Henderson e Ronaldo Jacará X Yoel Romero, entre outros.

O canal Sony fechou com a Floresta Produções a realização da versão brasileira de Shark Tank. Com início de gravações previsto para final de agosto, Shark Tank Brasil – Negociando com Tubarões é uma adaptação do reality britânico e japonês Dragons' Den, em que aspirantes a empreendedores apresentam suas ideias de negócio a investidores, conhecidos como os “tubarões”, na esperança de conseguir fundos de investimento.

Para aquecer a versão nacional, o Sony exibe a 7.ª temporada do Shark Tank americano, vencedor do Emmy 2014, a partir do fim de junho.

Alexandra Cousteau, documentarista especializada em água e sustentabilidade, assina o filme For The Love Fashion, sobre algodão orgânico e moda sustentável, uma coprodução da National Geographic com a grife C&A.

Madhya Pradesh, na Índia, é um dos cenários em exposição no documentário, que merecerá pré-estreia no MIS na quarta, dia 18, e estreia no Nat Geo dia 25.

A Netflix avisa que se encerra em 11 de junho o período de apadrinhamento oferecido pela empresa. Significa o fim do preço especial assegurado aos assinantes que já utilizavam o serviço antes de junho de 2015.

A nova tabela passa a cobrar de todos R$ 19,90 para o plano de duas telas; R$ 22,90 para o plano de duas telas +HD e R$ 29,90 o plano de quatro telas +HD.

50% acima da média de audiência da faixa nobre da FOX Life vem registrando o ‘Corre e Costura’, reality de Alexandre Herchcovitch, coproduzido pela Conspiração e exibido nas noites de segunda

"Sou tão obcecada por acompanhar essas votações que já usei radinho à prova d’água pra nadar e ouvir notícias. Sim, bati a cabeça no azulejo” Rosana Hermann, TWITTER