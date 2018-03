4ª temporada de 'Veep' chega ao Brasil nesta sexta-feira

Uma mulher na presidência dos Estados Unidos? O que seria uma condição inédita na vida real, alimentando a meta de Hillary Clinton, já é uma realidade na ficção. Mas, atenção, se você não acompanhou a última temporada de Veep, produção protagonizada pela hilária Julia Louis-Dreyfus, pode parar de ler este texto aqui. Afinal, a série volta ao ar nesta sexta-feira no Brasil, pela HBO, com a chegada da 4ª temporada, que dá seguimento ao desfecho da 3ª safra, quando o presidente dos Estados Unidos renunciou e Selina finalmente assumiu o “trono” na Casa Branca.

A trajetória inevitavelmente remete a outro sucesso ficcional na Casa Branca, a aclamada House Of Cards, com Kevin Spacey. A boa diferença é que a tensão do título da Netflix vira piada bem contada na produção da HBO, que já rendeu três estatuetas a Julia como melhor atriz.

Enquanto esteve na vice-presidência, Selina retratava a insignificância do cargo de vice-presidente. Mas, feita presidente, Selina adota novo corte de cabelos, agora bem curtos, e deixa dúvidas sobre a capacidade de permanecer no posto por mais tempo que seu antecessor, que passará à história como o presidente americano de mandato mais curto dos EUA.

Ao longo da nova temporada, Selina e sua equipe vão fazer de tudo para criar uma imagem mais “presidencial” para ela, enquanto decidem quem é o melhor nome para ser seu companheiro de campanha.

O elenco principal mantém Tony Hale (vencedor de um Emmy, como seu fiel escudeiro Gary), Anna Chlumsky como Amy, Matt Walsh como Mike, Reid Scott como Dan, Timothy C. Simons como Jonah, Sufe Bradshaw como Sue, Kevin Dunn como Ben, Gary Cole como Kent e Sam Richardson como Richard. Entre os atores convidados que voltam à série estão Patton Oswalt, como Teddy, o chefe de gabinete, Sarah Sutherland como Catherine, a filha mais velha de Selina, e Hugh Laurie como o candidato a vice-presidente.

Criada por Armando Iannucci, que também assina a produção executiva, a nova temporada de Veep soma dez episódios, como as anteriores, e traz a própria Julia Louis-Dreyfus como produtora.