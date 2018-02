2º 'Masterchef Brasil' supera o 1º em 75%

E ele canta. Tony Ramos fala de amor, Deus, teatro, América Latina e até canta uma canção do ator e músico chileno Antonio Prieto, na 7ª temporada do Sangue Latino, de Eric Nepomuceno. Na nova safra, que estreia sábado, às 20h30, o programa enfoca as nações lusófonas.

Xuxa há de se policiar ao máximo para não trocar o nome da emissora onde estreia hoje, após quase 30 anos de Globo. Esse é um dos grandes receios nesse início de nova trajetória, pela Record, agora em versão ao vivo. Começa às 22h30.

A presença de Ceará, ou Wellington Muniz, em dois programas da TV Globo em uma semana endossa a sugestão, de alguns executivos da casa, em estender o expediente do comediante, hoje a serviço do Multishow, para a TV aberta do grupo. Ele esteve no Esquenta, de Regina Casé, e no Altas Horas, de Serginho Groisman.

Shows gravados para o Globo de Ouro Palco Viva em tributo aos 30 anos do axé ganharão transmissões ao vivo pelo site do canal, diretamente de Salvador. Hoje tem É o Tchan, às 12h, e Emanuelle Araújo, de volta aos hits da Banda Eva, a partir das 21h.

Já o show de Daniela Mercury será nesta terça, a partir das 20h, seguido pela apresentação de Cláudia Leitte, a partir das 22h. Na TV, o programa estreia em 19/10.

‘Os Dez Mandamentos’, novela da Record, de fato bateu o Jornal Nacional em Belém durante todo o mês de julho, como aqui foi dito na edição de sexta, mas não por 1 ponto de vantagem. No confronto total, o folhetim venceu o noticiário por 20,499 X 19,7 pontos.

Nesse caso, o Ibope Media arredonda os quebrados para 20 pontos, apontando para empate técnico, visto que a Record tem menos de 20,5 e a Globo, mais de 19,5.

Pelos índices de share, que mensuram a fatia de cada emissora só no universo de TVs ligadas, a trama bíblica confirma a vitória sobre o noticiário, com 33,3% do bolo, ante 32% da Globo.

Ainda em Belém, onde a penetração de TV paga está abaixo da média nacional, a vantagem de Dez Mandamentos é ainda maior no horário de confronto com Babilônia, com placar de 23 X 20,9.

“Eu falei carro alegórico não foi à toa, não, tem muita gente fantasiada aqui”

Repórter da GloboNews, AO CONFUNDIR ‘CARRO DE SOM’ NA COBERTURA DAS MANIFESTAÇÕES