2º Festival de TV de SP ganha a Oca e busca interação com público Com mostras competitivas e não competitivas que incluem conteúdo brasileiro e de vários cantos do mundo, o Telas Festival Internacional de TV de São Paulo entra em sua 2ª edição com um novo QG: a Oca, no Parque Ibirapuera. A negociação foi feita pela Spcine, empresa de cinema e audiovisual criada pela Prefeitura de São Paulo, que assina a realização do evento junto com a Converge. O espaço será ocupado com atrações como uma mostra com storyboards do longa-metragem ainda inédito do Peixonauta. Uma agenda de debates sobre inovação e tecnologia também vem sendo programada para a ocasião. De quebra, arquivos de emissoras como TV Cultura e Band terão direito a uma exposição em movimento no mesmo ambiente. Os visitantes também terão a chance de experimentar óculos de realidade virtual, fazer um workshop de drones e se encontrar com celebridades do YouTube, plataforma tratada com status de grande rede. A proposta é criar um pacote de ações que provoquem interação entre público e linguagens audiovisuais. Tudo isso vai de 9 a 15 de novembro e engloba outros endereços espalhados pela cidade – Faap, MIS, Unibes Cultural e MAM – para contemplar o volume de produções nacionais e internacionais da mostra. Idealizadora do Festival, a Converge unirá o evento ao Fórum de TV, encontro que este ano ela já promove pela 16ª vez, com debates, palestras e novos projetos – alguns programas nascem nos bastidores do encontro. O Fórum ocorrerá na mesma semana do Telas, no WTC, em São Paulo.