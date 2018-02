24 horas por dia na web, e hoje na TV

O Fiz TV (www.fiztv.com.br) - canal da TVA - tem o programa Blocão, que passa todos os finais de semana uma seleção com os melhores filmes de seu site. No domingo, 16, a atração traz um especial com as melhores séries onlines tupiniquins. A partir das 20 horas no canal 16 (do analógico) e 20, da TVA digital, são exibidos seis seriados: Mina e Lisa, Conversas de Elevador, Pai Tingah, Webnews, Se Pá... e Euvídeo. Desses, destacam-se os três primeiros. Conversas (youtube.com/kingreis) é simples, e tem como cenário o elevador do prédio de Edgar (Felipe Reis), um representante de vendas de uma indústria farmacêutica. A cada episódio, ele se confronta com algum vizinho bizarro. Mina e Lisa (youtube.com/top10mina) mostra, de forma divertida, duas adolescentes japonesas à procura de um homem para sua "primeira vez". Já Pai Tingah (www.redetingah.com) é um pai-de-santo charlatão, que sempre engana seus clientes. Vale a pena conferir o trabalho dessa nova geração de atores e roteiristas. Se você não tiver TVA, sem problema: é só caçar os vídeos na web.