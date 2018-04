2015 foi o ano de menor audiência do 'CQC'

A curva descendente na audiência do CQC, mesmo depois de todos os esforços de Diego Guebel, cocriador do programa e diretor de programação da Band, teve peso essencial no seu fim – ou pausa. Em 2015, o CQC bateu recorde negativo: 2,3 pontos – ante 3,1 em 2014, 4,1 em 2012 e 5,5 em 2011, último ano da curva ascendente do programa. Desde 2012, já sem duas peças essenciais da formação original – Rafinha Bastos e Danilo Gentili –, a audiência caiu ano a ano, com várias tentativas de análises combinatórias do elenco – nenhuma delas com o efeito do original. Em seu ano de estreia, 2008, o CQC somou 4,3 pontos. Subiu para 5 em 2009, 5,3 em 2010 e atingiu seu ápice em 2011. Os dados são da Grande São Paulo, onde cada ponto equivale a 67 mil domicílios com TV.

Salve, Jorge. Gilberto Gil e Caetano Veloso foram até o Esquenta, de Regina Casé, para celebrar a amizade, os 50 anos de carreira e cantar o repertório da turnê que tem percorrido o País. No meio da festa, de surpresa para os dois, apareceu Jorge Benjor. Domingo, na Globo.

300% foi o avanço na audiência da ESPN com a etapa do surfe de Pipeline, no Havaí. A onda trouxe 34% a mais de pessoas e 258% a mais de tempo consumido no ESPN+ entre homens de 18 a 49 anos