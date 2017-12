2013 foi o ano de Fernanda Lima

Apesar do barulho da última temporada do Amor & Sexo, que termina nesta quinta (19), Fernanda Lima faz poucas aparições em programas de TV ao longo do ano. Mesmo assim, a apresentadora esteve em evidência em 2013. Solicitada em comercias, em que costuma dar as caras ao lado do marido, Rodrigo Hilbert, a gaúcha chamou atenção ao desfilar na São Paulo Fashion Week, em março.

O auge da loira, porém, foi durante o sorteio das chaves da Copa do Mundo, em que causou frisson nas redes sociais e na imprensa internacional por causa de seu vestido dourado e bem rente ao corpo. Por conta do burburinho e do decote, suas imagens foram vetadas na TV do Irã. Confira abaixo alguns desses momentos e leia mais sobre a modelo e apresentadora na reportagem de capa do Caderno 2 desta quinta, 19.