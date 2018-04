'20 e Poucos Anos', parte 2

Passada quase uma década, a MTV volta a ter em sua grade um programa que aborda o universo do jovem brasileiro à la 20 e Poucos Anos. Estreia às 23h30 de terça-feira, dia 14, a minissérie Descolados, coprodução do canal com a produtora Mixer.

A atração semanal terá 13 episódios de 30 minutos ao todo. A MTV destaca que esse é o primeiro projeto da emissora via lei de incentivo fiscal.

Na trama, três jovens acabam se conhecendo após uma série de eventos desastrosos que nascem de suas primeiras tentativas de virar adultos. Lud (Renata Gaspar) sai da casa dos pais para morar "com o carinha que conheceu na balada". Mas leva um bolo. Teco (Thiago Pinheiro) se forma em Design e larga Bauru, interior paulista, rumo a Londres. Mal põe os pés na capital inglesa, é deportado após a polícia encontrar um resto de baseado em sua jaqueta.

Já Felipe (Marcelo Lourenço) é um modelo gaúcho que vive há 6 meses com a garota que namora há 3 anos. No dia em que compra um cão para os dois, leva um fora e é despejado. O trio se esbarra em um clube noturno paulistano e mostra que, no meio de infortúnios dignos da Lei de Murphy, algo de bom pode sair.

A linguagem da minissérie é atualíssima. É possível notar o efeito de pesquisas na hora de encaixar elementos como o "momento shuffle" no carro de Lud e quando ela "rouba" o sinal da internet Wi-Fi do vizinho. O jovem se identifica com o que vê na TV. E fica difícil não rir dessas situações.