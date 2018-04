O canal de Silvio Santos leva às 23h15 de quarta-feira, dia 20, a 2ª temporada de Ugly Betty. No primeiro episódio do novo ano, já se passaram três semanas do acidente de carro que envolveu Daniel e Alexis. O primeiro está prestes a sair do hospital, e a segunda, em coma. Enquanto isso, Wilhermina continua no comando da revista Mode. A segunda temporada contou com participação polêmica da atriz Lindsay Lohan.