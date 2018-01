1º Festival de Curtas do TNT recebe quase 900 projetos viáveis

Cristina Padiglione, O Estado de S. Paulo 06 Junho 2016 | 03h00

Com 1.477 projetos inscritos de 25 dos 27 Estados da federação, o 1.º Festival de Curtas do TNT começa com saldo bastante otimista para a iniciativa. Desse montante, 894 estão aptos a serem produzidos. O júri, formado por Marina Person, Rubens Ewald, Fabiano Gullane e Bruno Wainer (uma cineasta, um crítico, um produtor e um distribuidor) agora tem a missão de submeter todos à peneira para chegar a seis finalistas que receberão do canal o financiamento e a vitrine para o curta, limitado a 15 minutos de duração. Em um mês de inscrições, de 18 de abril a 18 de maio, o site recebeu 32 mil visitas.

“A gente ficou muito satisfeito, a resposta superou todas as nossas expectativas”, diz à coluna o vice-presidente dos canais de filmes e séries da Turner no Brasil, Rogério Gallo. “Só não recebemos inscritos do Acre e do Piauí”, conta. São Paulo contribui com a maior fatia dos selecionados – 39%. O Rio vem em segundo, com 21%, seguido por Minas Gerais, com 6%. A maioria é jovem: 76% têm entre 18 e 39 anos. Restrito à dramaturgia de ficção, sem animação nem documentário, o festival tem 40% dos projetos viáveis classificados como drama, outra surpresa para Gallo. Suspense ficou com 17% e comédia, com 12%, somou o menor número de aprovados.

Os seis curtas serão produzidos com verba do Artigo 39, que permite a canais estrangeiros transferir impostos devidos ao governo para produções nacionais. A realização será da Movie&Art. E vão ao ar em dezembro, pelo TNT. A ideia, endossa Gallo, é fazer do Festival de Curtas um evento fixo no calendário anual do canal.

