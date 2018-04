10 anos de vídeos online

Tempos depois, ele se tornou um dos comediantes mais famosos do YouTube, graças aos seus vídeos de stand-up. Desde 2008 ele é um dos âncoras do jornalístico-humorístico CQC, da Band. E avisa: "essa separação entre internet e televisão vai acabar".

Por que vai acabar?

Os veículos estão cada vez mais se encontrando. Tem vídeo do CQC que bomba mais na internet, tem vídeo da internet que bomba mais no CQC. Vai acabar essa curiosidade em relação à internet, de ela ser um modelo alternativo. As esquetes do (espetáculo teatral) Improvável têm mais audiência no YouTube do que na televisão. O Twitter tem mais visibilidade que TV. O.K, exagerei.

Como você vê a migração de talentos da internet para a TV?

É uma convergência natural. O pessoal que produz vídeos na internet tem mais conhecimento sobre o processo, pois tem de fazer tudo sozinho. Por isso é que dali saem os trabalhos diferenciados. Na internet não existe um Boninho por trás do seu trabalho.

Apesar de estar na Band há um ano, você continua a criar vídeos para a internet. Por quê?

Cara, tenho tesão de interagir com o meu público. Isso parece fala de gente idiota que quer ganhar ibope, mas eu me divirto muito em fazer coisas da minha própria cabeça, sem receber a influência de ninguém e ter um feedback. Descobrir essa conexão direta com o público me viciou! Tem pessoas que me seguem na internet há dez, cinco anos. É muito legal o público ver o meu amadurecimento profissional - há vídeos que fiz vestido de mulher há 8 anos (risos). É um orgulho!