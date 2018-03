Três musicais estão empatados na liderança das indicações do novo Prêmio Reverência

Para celebrar o bom momento do teatro brasileiro, o Prêmio Reverência chega a sua primeira edição com a missão de eleger os destaques em 14 categorias dos musicais que estrearam no último ano no Rio e em São Paulo.

Três musicais estão empatados com sete indicações cada: O Grande Circo Místico, Os Saltimbancos Trapalhões e Samba Futebol Clube. Logo em seguida, estão Elis – A Musical, indicado em seis categorias, e Jesus Cristo Superstar e Todos os Musicais de Chico Buarque em 90 Minutos, com cinco. Na lista ainda figuram espetáculos como Chacrinha – O Musical, Cazuza – Pro Dia Nascer Feliz, Constellation, Vingança, o Musical, A Madrinha Embriagada, Ópera do Malandro e O Homem de La Mancha.

De acordo com um comunicado divulgado nesta terça-feira, 28, pela primeira vez um prêmio vai abranger as estreias das duas cidades em uma única cerimônia, com dois júris trabalhando simultaneamente em um sistema de votação secreto, fiscalizado pela auditoria Ecovis Pemom. Serão duas etapas de votação: uma parte do júri escolhe os indicados e a outra elege os vencedores.

afirma a idealizadora do prêmio, Antonia Prado

"O desejo de fazer o prêmio é antigo","Percebi que temos importantes produtoras e artistas, mas ainda precisamos olhar para o mercado, com todo o potencial que ele possui. Somos o terceiro maior produtor de musicais do mundo e não reconhecemos, como deveríamos, nossos talentos", comenta.

O júri carioca é composto pela bailarina Ana Botafogo, o múltiplo Luiz Carlos Miele, os jornalistas e críticos Macksen Luiz (O Globo) e Rafael Teixeira (Veja Rio), a pesquisadora Tânia Brandão, o diretor Paulo Afonso de Lima, a coreógrafa Janice Botelho e a atriz e cantora Mirna Rubin.

Já em São Paulo, o corpo de jurados será formado pela cantora Cida Moreira, os jornalistas Ubiratan Brasil (O Estado de S. Paulo), Sergio Martins (Veja) e Miguel Arcanjo Prado, a produtora Claudia Hamra, o pesquisador Claudio Erlichman, a diretora Neyde Veneziano e a coreógrafa Kika Sampaio.

O Prêmio Reverência inclui ainda a categoria Voto Popular para Melhor Espetáculo, através do site www.premioreverencia.com.

A cerimônia de entrega está marcada para o dia 24 de agosto, no Hotel Fasano (Rio de Janeiro). A cada ano, a festa vai se dividir entre as duas cidades concorrentes.

Segue a lista completa de indicados:

DIREÇÃO

Dennis Carvalho por ‘Elis, a Musical’

Gustavo Gasparani por ‘Samba Futebol Clube’

João Fonseca por ‘O Grande Circo Místico’

Jorge Takla por ‘Jesus Cristo Superstar’

ATOR PRINCIPAL

Alirio Netto por ‘Jesus Cristo Superstar’

Elenco Samba Futebol Clube

Emílio Dantas por ‘Cazuza- Pro dia Nascer Feliz ‘

Leo Bahia por ‘Chacrinha, o musical’

ATRIZ PRINCIPAL

Adriana Garambone por ‘Os Saltimbancos Trapalhões’

Jullie por ‘Constellation, o musical’

Laila Garin por ‘Elis, a Musical’

Soraya Ravenle por ‘Todos os Musicais de Chico Buarque em 90 minutos ‘

ATOR COADJUVANTE

Danilo Timm por ‘Elis, a Musical’

Davi Guilhermme por ‘Todos os Musicais de Chico Buarque em 90 minutos ‘

Felipe Habib por ‘O Grande Circo Místico’

Wellington Nogueira por ‘Jesus Cristo Superstar’

ATRIZ COADJUVANTE

Andrea Marquee por ‘Vingança, o musical’

Andrea Veiga por ‘Constellation, o musical’

Lilian Valeska por ‘Todos os Musicais de Chico Buarque em 90 minutos ‘

Stella Miranda por ‘A Madrinha Embriagada’

AUTOR

Anna Toledo por ‘Vingança, o musical’

Chico Buarque por ‘Ópera do Malandro’

Gustavo Gasparani por ‘Samba Futebol Clube’

Newton Moreno e Alessandro Toller por ‘O Grande Circo Místico’

COREOGRAFIA

Alonso Barros e Charles Möeller por ‘Os Saltimbancos Trapalhões’

Kátia Barros por ‘O Homem de La Mancha’

Renato Vieira por ‘Samba Futebol Clube’

Tania Nardini por ‘O Grande Circo Místico’

FIGURINO

Claudia Kopke por ‘Chacrinha, o Musical’

Claudio Tovar por ‘O Homem de La Mancha’

Fause Haten por ‘A Madrinha Embriagada’

Luciana Buarque por ‘Os Saltimbancos Trapalhões’

ILUMINAÇÃO

Luiz Paulo Nenen por ‘O Grande Circo Místico’

Maneco Quinderé por ‘Elis, a Musical’

Paulo Cesar Medeiros por ‘Os Saltimbancos Trapalhões’

Paulo Cesar Medeiros por ‘Samba Futebol Clube’

CENÁRIO

Gringo Cardia por ‘Chacrinha, o musical’

Jorge Takla e Paulo Correa por ‘Jesus Cristo Superstar’

Nello Marrese por ‘O Grande Circo Místico’

Rogerio Falcão por ‘Os Saltimbancos Trapalhões’

SOM

Bianca Tadini e Luciano Andreys (Versão – ‘Jesus Cristo Superstar’)

Branco Ferreira (Design de Som – ‘Samba Futebol Clube’)

Carlos Esteves (Design de Som – ‘Chacrinha, o Musical’)

Délia Fischer (Direção Musical – ‘Elis, a musical’)

CATEGORIA ESPECIAL

Elenco de Acrobatas (‘Os Saltimbancos Trapalhões’)

Jules Vandystadt (Arranjos vocais – ‘Todos os Musicais de Chico Buarque em 90 minutos) Projeto Educacional Sesi-SP em Teatro Musical (‘A Madrinha Embriagada’ / ‘Homem de La Mancha’)

Thiago Trajano (Arranjos musicais – ‘Todos os Musicais de Chico Buarque em 90 minutos’)

MELHOR ESPETÁCULO

Atelier de Cultura (‘Homem de La Mancha’)

Aventura Entretenimento (‘Elis, a Musical’)

Maria Siman / Primeira Página Produções (‘O Grande Circo Místico’)

Möeller e Botelho (‘Os Saltimbancos Trapalhões’)

Sábio Projetos (‘Samba Futebol Clube’)