Teatro Eva Herz festeja 9 anos com programação especial

Foram mais de 250 mil espectadores em 107 estreias, com cerca de 500 atores. Há nove anos, a Livraria Cultura abriu as portas do Teatro Eva Herz, uma homenagem à fundadora da Livraria e avó do atual CEO, Sergio Herz.

Para comemorar este momento, a Livraria Cultura preparou uma programação especial que acontecerá durante todo o mês de setembro no Conjunto Nacional. Entre as atrações está o espetáculo Solidão No Fundo da Agulha, com Ignácio de Loyola Brandão. O escritor e colunista do Estado divide o palco com a filha Rita Gullo para contar histórias de sua carreira.

Confira abaixo o calendário completo.

Show Letícia Novaes – Zaralha

Dia 03/09, às 15

Duração: 1h

Entrada: R$ 20

Show Anavitória

Dia 10/09, às 15h

Duração: 1h

Entrada: R$ 60

Classificação livre

Show Aretha Marcos e Jorge Ervolini – Com Bossa em Voz Nova

Dia 17/09, às 17h

Duração: 1h05

Entrada: R$ 30

Classificação: 10 anos

Show Marcos Almeida – #EuSarau”

Dia 24/09, às 15h

Duração: 1h

Entrada: R$ 50

Classificação livre

Show Fabiana Cozza – Canto Teatral para Bola de Nieve

Dia 24/09, às 21h e dia 25/09 às 19h

Duração: 1h

Entrada: R$ 40

Classificação: 12 anos

Ato a 4

Quartas e quintas, às 21h (até dia 08/09)

Duração: 1h15

Entrada: R$ 50

Classificação: 12 anos

Fala Comigo Antes da Bomba Cair

Estreia dia 06/09. Todas as terças, às 21h

Duração: 1h10

Entrada: R$ 50

Classificação: 14 anos

Palavras Esquecidas – O Evangelho segundo Tomé

Estreia dia 15/09. Quintas e sextas, às 21h

Duração: 1h

Entrada: R$ 50

Classificação: 14 anos

A Alma Imoral

Temporada prorrogada. Sábados, às 21h, e domingos, às 19h

Duração: 1h10

Entrada: R$ 70

Classificação: 18 anos

*Não haverá sessão nos dias 24 e 25 de setembro.

Solidão no Fundo da Agulha

Sábados, às 18h

Duração: 1h10

Entrada: R$ 50

Classificação: 12 anos