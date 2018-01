Teatro Dr. Botica abre em São Paulo com programação para o público infantil

Com programação voltada especialmente para o público infantil, São Paulo recebe neste, sábado, 9, o novo Teatro Dr. Botica, no Shopping Metrô Tatuapé. Com capacidade para 259 pessoas, a casa também abriga três camarins com banheiro, bilheteria móvel, e foyer e uma cafeteria, que será instalava em breve. Idealizado por Frederico Reder, o espaço patrocinado pela Boticário evoca o personagem infantil da marca de cosméticos.

A experiência da empresa já deu frutos em Curitiba, com a inauguração do Teatro de Bonecos Dr. Botica, em 2001, iniciativa do empresário Miguel Krigsner, projetado para difundir a arte do teatro de bonecos e animações. “Ele estava buscando parceria em São Paulo para criar um espaço semelhante. Eu tive minha formação no teatro infantil e nos juntamos para realizar esse projeto”, conta Reder.

Localizado na estação Tatuapé do Metrô, o teatro vai receber uma temporada do espetáculo montado para a ocasião pelos mineiros do Grupo Giramundo. A história narra a vida do poderoso mago que cria poções curiosas, como leveza de nuvem e doses de amor, utilizando ingredientes mágicos colhidos na floresta encantada onde mora.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Acompanhado de muitos amigos animais, e do passarinho Fido, o doutor está trabalhando para tornar o mundo um lugar mais belo para se viver, até que algo dá errado e os animais trocam de personalidade: a vaca passa a cacarejar, um galo mia e assim por diante.

Tudo a cargo dos bonecos e marionetes construídos pela companhia fundada em 1970 e que ainda vai ganhar uma exposição de seu acervo no novo teatro. Entre os personagens de As Aventuras do DR. Botica, há bichinhos que soltam bolhas de sabão enquanto falam, com rodinhas e molas no lugar de partes do corpo, e uma trilha que vai do rock, sertanejo ao funk. “Esse ambiente está pensado para as crianças, desde o formato das poltronas e das cores utilizadas até a programação. Tem um misto de circo-teatro”, afirma Reder, acrescentando ainda que, durante a inauguração, serão servidos pipoca e algodão-doce.

Para o empresário, condicionar a programação de um espaço teatral apenas para o público infantil não significa colocar limites, pelo contrário. “Queremos que o teatro também seja um lugar para que os adultos voltem a ser como crianças. Entendo que elas são o nosso futuro e também o da arte. É importante estar com os teatros cheios, um lugar primordial para discutir aspectos da educação, criatividade e invenção.”

Em outubro, o Teatro Dr. Botica vai realizar programação especial, com espetáculos da Cia Truks – Teatro de Bonecos – entre eles, O Senhor dos Sonhos, do Grupo Morpheus, autor de Berenice, e da Cia Articularte de Teatro de Bonecos. Essas companhias também vão promover oficinas para pais e filhos sobre construção de bonecos em jornal, fantoches e dedoches animados.