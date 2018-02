Shakespeare: 5 peças do bardo em cartaz e uma estreia para ver em SP

Pode ser um releitura, uma adaptação ou uma montagem livremente inspirada. A cada nova temporada, é quase impossível não encontrar uma peça do dramaturgo inglês William Shakespeare em cartaz pela cidade de São Paulo. O autor produziu 38 peças e a última, chamada A Tempestade que estreia nesta sexta no Tuca pela direção de Gabriel Villela.

Na lista de comédias, o ator Pedro Paulo Rangel segue em cartaz com Como A Gente Gosta, enquanto a Cia. Cafonas & Bokomokos brinca com a tragédia do príncipe dinamarquês em Expresso Hamlet, Reloaded no Viga Espaço Cênico. Quando o assunto é amor e traição, a diretora Debora Dubois conduz Mel Lisboa e Samuel de Assis em Otelo no Teatro Sérgio Cardoso.

E a história de dois amigos que se apaixonam pela mesma mulher vai ao palco do Teatro João Caetano com o título Os Dois Cavalheiros de Verona.

Por último, todos os personagems de Ricardo III habitam no corpo e voz do ator Sérgio Módena que apresenta seu monólogo no Teatro Sérgio Cardoso.