Seis peças gratuitas em São Paulo

Engana-se quem pensa que é preciso vender as calças para assistir a uma boa peça em São Paulo atualmente. A capital paulista tem diversas opções para alegrar os apreciadores de teatro - e o nosso bolso. Confira seis peças gratuitas em cartaz na cidade:

O Homem de La Mancha

Dirigido por Miguel Falabella, o musical é inspirado no clássico Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Na peça, um homem é internado em uma instituição psiquiátrica e se apresenta como Miguel de Cervantes, poeta, ator e coletor de impostos. Alguns pacientes do hospital roubam seus pertences e o personagem luta para reaver um manuscrito.

Onde: Teatro do SESI no Centro Cultural FIESP Ruth Cardoso. Avenida Paulista, 1313 – Bela Vista.

Quando: Até 28 de junho. De quarta a sexta às 21h, sábados às 17h e 21h e domingos às 19h.

Ingressos devem ser reservados pelo site www.sesisp.org.br/meu-sesi. Ingressos remanescentes são distribuídos nos dias das apresentações.

Salamaleque

Sala­ma­le­que promove a cultura árabe através de car­tas de amor tro­ca­das entre dois imi­gran­tes, que se encontraram no Brasil. O público é convidado a sentar-se à mesa junto com a atriz para compartilhar não só histórias de vida da personagem, como algumas delícias da culinária árabe. No final do espetáculo, os quitutes são servidos para a plateia. O texto é de Ale­jan­dra Sam­paio e Kiko Mar­ques e a direção, de Denise Weinberg e Kiko Marques.

Onde: Instituto Capobianco. Rua Álvaro de Carvalho, 97 – Centro.

Quando: Até 26 de abril. Sábado e domingo às 16h.

Bruto

Dirigido por Luiz Fernando Marques, o texto de Alexandre Del Farra revela o encontro brutal de onze jovens. Eles se perdem, se desentendem e se afeiçoam e, angustiados, tentam se comunicar. O espetáculo mostra que palavras não dão conta da vida.

Onde: Espaço Mezanino do Centro Cultural FIESP Ruth Cardoso. Avenida Paulista, 1313 – Bela Vista.

Quando: De 16 de abril a 26 de julho. De quinta-feira a sábado às 20h30 e aos domingos às 19h30.

DOC (des)prezados

Seis pessoas, que tiveram relatos de vida pinçados da realidade, revelam peculiaridades de homens e mulheres de nosso tempo ao expor paradoxos e contradições do ser humano. Coordenação, concepção, direção cênica e direção de arte: Lee Taylor.

Onde: SESC Campo Limpo. Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 120 - Parque Arariba.

Quando: Até 3 de maio. Quintas e sextas às 20h30 e aos domingos às 18h.

O Liquido Tátil

Ao retratar um núcleo familiar, o espetáculo dialoga sobre as artes, o ato teatral e os desejos inconscientes que perseguem o homem.

Onde: Itaú Cultural. Avenida Paulista, 149.

Quando: Terça-feira, 28 de abril, às 20h.

Fortes Batidas

Quinze jovens se encontram em uma típica balada. O público se junta aos atores que, ao som de fortes batidas, revelam os conflitos de uma geração. Direção e dramaturgia: Pedro Granato.

Onde: Centro Cultural São Paulo. Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso.

Quando: Até 26 de abril. Sexta e sábado às 21h e domingo às 20h.