Sábato Magaldi segue internado em SP em estado grave

O crítico de teatro Sábato Magaldi, 89, segue internado no Hospital Samaritano de São Paulo em estado grave. Ele está lá desde o dia 2 de julho, com quadro de choque séptico e compromentimento pulmonar, de acordo com um boletim divulgado pelo hospital nesta segunda-feira, 11.

A nota também informa que ele está sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar.

Magaldi é um colaborador histórico do Estado: foram centenas de colunas e artigos longos no Suplemento Literário, a partir de 1956, e também mais de 3 mil críticas de teatro no Jornal da Tarde, entre 1966 e 1989. Boa parte do trabalho foi reunida no recente Amor ao Teatro: Sábato Magaldi, livro organizado por Edla Van Steen (que também é sua mulher) e publicado pela editora Sesc.

Leia o boletim do Hospital Samaritano na íntegra:

"BOLETIM MÉDICO

O Hospital Samaritano de São Paulo informa que o paciente Sr. Sábato Antonio Magaldi, crítico de teatro e membro da Academia Brasileira de Letras - ABL, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva - UTI - em estado grave.

O paciente chegou ao hospital no dia 2 de julho, com quadro de choque séptico e comprometimento pulmonar e está sendo acompanhado pela equipe multidisciplinar do hospital.

A qualquer momento a assessoria de comunicação do Hospital Samaritano de São Paulo poderá atualizar este boletim com novas informações sobre o estado de saúde do Sr. Magaldi.

Atenciosamente,

Hospital Samaritano de São Paulo"