Rogéria volta a ser internada no Rio

A atriz Rogéria, de 74 anos, voltou a ser internada na semana passada, em um hospital na Barra, zona oeste do Rio, para tomar medicação e fazer sessões de fisioterapia.

Rogéria já havia sido internada em julho, na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Clínica Pinheiro Machado, em Laranjeiras, no Rio. Segundo informações de sua assessoria de imprensa na época, ela apresentava um quadro de infecção renal.

A atriz faz parte do grupo de travestis e transexuais retratado no documentário Divinas Divas, que é dirigido por Leandra Leal. Divinas Divas foi eleito o melhor filme do Festival do Rio do ano passado. Ela também lançou sua biografia, Uma Mulher e Mais um Pouco, no ano passado.