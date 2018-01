Robert De Niro vai dirigir musical na Broadway

O ator Robert De Niro vai codirigir o musical A Bronx Tale, adaptação do filme Desafio no Bronx, lançado em 1993. O longa marcou, na época, a estreia de Robert De Niro como cineasta. O espetáculo, previsto para estrear em 1.º de dezembro na Broadway, vai ser uma reinterpretação do texto autobiográfico que o ator Chazz Palmiteri realizou sobre um pai preocupado com os contatos de seu filho com a máfia em Nova York, durante os anos 1960. De Niro assinará a direção do musical com Jerry Zaks.

"Desafio no Bronx sempre teve um significado muito especial para mim e sempre pensei que ele tinha potencial para se tornar um musical", disse De Niro em um comunicado. "Depois de estrear como diretor com este filme, estou emocionado por saber que minha estreia na Broadway levará essa história a um público novo", completou.

O libreto ficará a cargo de Chazz Palminteri e a música ficará sob a responsabilidade de Alan Menken. "É um sonho que se torna realidade", disse, também em nota, Palminteri - ele e De Niro atuaram no filme.

O ator e diretor assegurou que uma história como a de Desafio no Bronx pode ser adaptada de muitas formas. "Só há três coisas que podemos proporcionar ao público: fazê-lo rir, fazê-lo chorar ou assustá-lo."