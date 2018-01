Revista britânica publica novo retrato de Shakespeare

LONDRES - Uma revista britânica publicou uma imagem de uma figura que afirma ser o primeiro e único retrato comprovadamente autêntico de William Shakespeare feito durante a vida do artista.

A imagem de um jovem barbado usando uma coroa de louros de estilo romano e segurando uma espiga de milho foi identificada pelo botânico e historiador Mark Griffiths e será publicada na revista Country Life na quarta-feira.

Até agora, o único retrato de Shakespeare tido como autêntico, no qual ele é mostrado calvo, foi encontrado no Primeiro Fólio (volume) de suas obras e no monumento na Igreja da Santíssima Trindade de sua cidade natal, Stratford-upon-Avon, ambos criações póstumas.

Falando ao site da revista, Griffiths disse que a descoberta ocorreu quando ele começava a pesquisar a biografia do botânico pioneiro John Gerard (1545-1612), autor de “The Herball or Generall Historie of Plantes”, publicado em 1598.

“Comecei a olhar as gravuras da página do título... e percebi que estava cheia de alusões a pessoas envolvidas na criação do livro, e que quatro das figuras na página do título eram pessoas reais”, contou.

Três eram de Gerard, do botânico flamenco Rembert Dodoens e do tesoureiro da rainha Elizabeth, Lorde Burghley, afirmou Griffiths.