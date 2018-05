Projeto '7 Leituras' faz homenagem ao escritor Federico Garcia Lorca

Chegando a sua 12ª edição, o projeto 7 Leituras, que é uma realização do Sesc Consolação, encenará Teatro e Poesia de Garcia Lorca, uma homenagem aos 120 anos de nascimento do poeta espanhol, morto pelos franquistas em 1936.

Na estreia, que será nesta terça, 22, às 19h30, o primeiro texto a ser lido é Bodas de Sangue, que conta com a direção de Aimar Labaki. Texto de 1932 integra a trilogia formada por Yerma e A Casa de Bernarda Alba. Na trama, fatalismo, violência, angústia, simbolismo e paixão envolvem dois homens, que desejam a mesma mulher.

No elenco, Adriana Londoño, Ana Negraes, Angelo Coimbra, Carlos Baldim, Cristina Vilaça, Clovys Torres, Diego Cintra, Jorge Barbosa Neto, Maíra Dvorek, Steffi Bracks e Thaia Perez. E no papel de Lorca o ator Diego Machado. Além de Labaki, outros integrarão o evento - Caetano Vilela, Eugênia Thereza de Andrade, Kiko Marques, Marco Antônio Pâmio, Mika Lins e Roberto Alvim. Cada um criará a leitura como um esboço de encenação teatral. Com música ao vivo com os músicos Beto Angerosa (percussão) e Tomas Howard (guitarra).

7 LEITURAS

Sesc Consolação - Teatro Anchieta

Rua Dr. Vila Nova, 245 - Vila Buarque, TEL. 3234 3000

3ª (22/5), às 19h30

Duração: 80 minutos

Grátis - Retirada de ingressos na bilheteria com uma hora de antecedência,

www.sescsp.org.br