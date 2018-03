Programa vai exibir bastidores dos musicais na internet

O produtor cultural Luis Fernando Rodrigues é incansável. Fã de teatro musical desde 2012, quando foi apresentado ao gênero por um amigo, ele não se contentou em ser apenas um fã. A ponto de, em 2016, ter produzido uma divertida versão de Godspell, que ainda circulou pelo interior paulista. Agora, Rodrigues pretende dar um passo decisivo: no dia 5 de abril, o canal Sessão Popular, plataforma no YouTube que vai trazer novidades semanais sobre os musicais. “Será um conteúdo informativo para todas as pessoas – tanto que o canal será acompanhado por um intérprete de libras para facilitar o acesso dos deficientes auditivos. E, quando não houver o intérprete, o episódio contará com legendas.”

+++Musical ‘A Pequena Sereia’ estreia com detalhes brasileiros em canções e coreografia

+++Uma década ao som dos musicais

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Rodrigues acredita que esse diferencial pode ter sido decisivo na escolha de seu projeto pelo Ministério da Cultura, por meio do primeiro edital destinado a conteúdo para o YouTube. “Percebi que, nas últimas alterações da Lei Rouanet, houve uma cobrança maior aos produtores por uma maior conexão e democratização nos projetos”, conta o produtor que, a partir desse conceito, criou o nome o canal.

Serão inicialmente 16 episódios, apresentados semanalmente pelo próprio Luis Fernando, que dividiu o conteúdo em quatro temas. No primeiro, serão apresentados de forma didática e descontraída os bastidores enfrentados por produtores: a negociação pelos direitos autorais, a organização das audições, a formação das equipes criativas. “É um trabalho muito específico, mas pouco conhecido”, explica ele, que passou pela experiência ao montar Godspell.

Rodrigues também vai trazer bastidores das produções (com entrevistas com os artistas) e ainda dedicar um espaço para os covers – certamente será um dos momentos mais belos do canal, em que convidados vão apresentar canções de musicais que estão em cartaz na Broadway ou ainda com promessa de vir ao Brasil. Alguns artistas já gravaram sua participação. Outro momento muito delicado a ser exibido em Sessão Popular são as audições, os testes para se conseguir um papel. “Vamos mostrar que não existe um jeito certo para se fazer”, comenta Rodrigues, que conta com a valiosa colaboração de Guilherme Gila na produção dos programas.