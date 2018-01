Por motivos de saúde, Marco Nanini cancela sessões de 'Ubu Rei'

A assessoria de imprensa do Sesc Pinheiros informou, por meio de nota, que as sessões do espetáculo Ubu Rei desta quinta-feira, 15, sexta, 16, sábado, 17 e domingo, 18, foram canceladas, após o ator Marco Nanini sofrer uma fissura na vértebra lombar L1.

Segundo a equipe, o ator foi medicado e passa bem. O valor dos ingressos adquiridos para o dia poderão ser restituídos até o dia 15/7 nas bilheterias do Sesc.