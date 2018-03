Plataforma Hebe Forever prevê ainda um filme e uma série de televisão

Hebe, o Musical é o segundo produto de um projeto intitulado Plataforma Hebe Forever, que, como o próprio nome indica, pretende perpetuar a memória da apresentadora.

Criada por Cláudio Pessutti, sobrinho de Hebe e também seu empresário durante mais de 30 anos, a plataforma foi inaugurada com o lançamento do livro Hebe: A Biografia (editora BestSeller), do jornalista Artur Xexéo, no início do ano, e que também se tornou a base da escrita do musical, cuja temporada se estenderá ao Rio de Janeiro no início do próximo ano.

Ainda em 2018, está prevista uma exposição com todo o acervo da apresentadora, como roupas e joias, além de um filme em longa-metragem, que será desmembrado para a formação de uma minissérie de televisão. Finalmente, um documentário está nos planos dos organizadores da plataforma.

