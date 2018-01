'Peças Fáceis' verticaliza os estudos sobre memória e gesto Um som que puxa do corpo um movimento que se torna um movimento de dança? Ou um movimento de dança que aparece no corpo desenhando uma sonoridade? Essa parece ser a fricção que alimenta Peças Fáceis, a nova criação do Grupo Pró-Posição, de Sorocaba, que ficou em cartaz até domingo no Teatro Tusp da Rua Maria Antônia, em São Paulo.