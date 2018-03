Peça promove o jogo do poder no palco

Uma das estrelas do musical brasileiro, Kiara Sasso decidiu sair da zona de conforto e descobrir novos e desconhecidos caminhos. O primeiro desafio poderá ser visto a partir da terça, 24, com a estreia do drama A Audição, no Espaço Parlapatões.

Ela vive Stella, sarcástica e provocadora encenadora que desafia uma atriz, Laura (Manu Littiéry), a seguir suas orientações, mesmo as mais absurdas. A situação muda quando Laura começa a questionar os métodos e objetivos da diretora, conduzindo a trama, escrita pelo inglês James Johnson, para rumos inesperados.

“O que me interessou no texto foi seu foco no interesse humano”, conta Kiara, dona de uma sólida carreira com participação em musicais como O Fantasma da Ópera e A Noviça Rebelde. “Por meio do teatro e da busca dessas duas personagens, tocamos na alma e no âmago de cada uma dessas mulheres tão distintas e ao mesmo tempo, ligadas à uma mesma paixão.”

A montagem é o quarto projeto bancado pela O Alto Mar Produções, produtora que Kiara divide com o parceiro de vida e da arte, Lázaro Menezes, responsável pela direção do espetáculo. A ideia de montar a peça surgiu por acaso. “Em um encontro com a Manu, ela nos apresentou o texto e, no mesmo dia, fizemos uma leitura sem pretensão”, conta Lázaro. “Quando terminamos, percebemos que se tratava de uma história muito pertinente para o momento que estamos vivendo no teatro brasileiro.”

Foi justamente a ironia do texto que inspirou sua direção. “Adorei a maneira com que o autor cruza o dialogo das personagens, as metáforas, as viradas das personagens e a psicologia e profundidade de cada ponto de vista proposto no texto”, observa Lázaro, que propôs novos caminhos para as atrizes. “Ele está fazendo com que eu saia completamente de qualquer zona de conforto. O que estou sendo exigida nesse espetáculo, nunca me foi exigido antes”, afirma Kiara. “Houve dias em que tive muita dificuldade de me entregar para um papel tão submisso, eu julgava demais a Laura, não conseguia parar de pensar ‘Por que ela continua nessa audição?’”, completa Manu, que descobriu o texto no ano passado, quando uma amiga buscava um projeto para apresentar em Curitiba.

A peça é um desafio para as atrizes, que se provocam em cena, na busca de conquistar a confiança do espectador, estipulando um jogo de aparências. “O texto mostra como o desejo pela fama pode levar alguém para o caminho errado”, sintetiza Manu.

A AUDIÇÃO Espaço Parlapatões. Praça Roosevelt, 158. 3ª e 4ª, 21h. R$ 40. Até 6/12. Estreia 24/10