Peça de teatro sobre Harry Potter começará onde livro parou

Uma montagem teatral que estreará em Londres em meados do ano que vem continuará a história de Harry Potter de onde o sétimo e último volume da saga de J.K. Rowling parou, com um enredo envolvendo um Harry adulto e o mais novo de seus três filhos, Alvo.

Harry Potter and the Cursed Child (Harry Potter e o filho amaldiçoado, em tradução livre), baseado em uma nova história escrita em parte por Rowling, iniciará temporada no teatro Palace, no West End, em Londres, em 30 de julho de 2016, segundo informou a propaganda da produção nesta sexta-feira.

A história se passa 19 anos após o confronto final entre Harry e o bruxo das trevas lorde Voldemort, descrito em Harry Potter e as Relíquias da Morte, o sétimo livro.

Agora um funcionário sobrecarregado de trabalho no Ministério da Magia, com três crianças em idade escolar, Harry "lida com um passado que se recusa a ficar no lugar ao qual pertence", diz um texto sobre a nova peça.

Enquanto isso, Alvo, assim chamado em homenagem ao antigo diretor de Hogwarts e mentor de Harry, Alvo Dumbledore, se esforça para lidar com o peso do legado da família.

"Enquanto o passado e o presente se fundem de modo ameaçador, ambos, pai e filho, descobrem a verdade desconfortável: por vezes, a escuridão vem de lugares inesperados", disseram os produtores.

A peça será dividida em duas partes para serem vistas no mesmo dia ou em duas noites consecutivas. Um período inicial de 16 semanas de exibição estará à venda na primeira fase de reservas, que começa em 30 de outubro.

Os assessores estão divulgando informações a conta gotas ao longo de vários meses, no que parece ser uma estratégia para agitar os fãs, embora o sucesso comercial da peça pareça extremamente provável, independentemente de quaisquer esforços de marketing.

Até agora tudo ligado a Harry Potter se transformou em ouro. Os livros de Rowling já venderam mais de 450 milhões de cópias e foram traduzidos em 78 línguas, enquanto a franquia de filmes, em oito partes, com base nos livros, arrecadou mais de 7 bilhões de dólares nas bilheterias do mundo todo.