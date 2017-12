Papa João Paulo II ganhará musical na Polônia ao som de pop, rock e jazz

A Polônia renderá uma nova homenagem a seu compatriota, o papa João Paulo II, com o musical Karol, em que narra a vida do pontífice convertido em santo contada ao ritmo do pop, rock e jazz.

"Foi assistindo, em Paris, '1789: Les Amants de la Bastille' (1789: Os Amantes da Bastilha, em tradução livre), que tive a ideia de criar uma comédia musical sobre a vida de Karol Wojtyla", explicou à AFP o autor do roteiro e das canções, Michal Kaczmarczyk, nesta terça-feira.

O espetáculo, que será leve e humorado, relembrará momentos da vida de Wojtyla. Durante a apresentação, os espectadores poderão ver Karol adolescente com uma camisa e roupas de banho depois de sair de seu caiaque.

O musical também recordará anedotas, como quando, já sendo papa, um prelado italiano que não dominava a língua polonesa lhe perguntou "como vai o cachorrinho?" no lugar de "como vai o papa?", e foi respondido com um "au au".

Mas também há momentos solenes. Uma canção inspirada em um poema de João Paulo 2º conta suas dúvidas sobre a difícil missão que sente ter sido designada por Deus; "Pedi uma gota, recebi o Atlântico", canta o ator polonês Jacek Kawalec, que interpreta o pontífice.

Até o momento, 500 entradas já estão reservadas para o espetáculo que estreiará em 25 de fevereiro de 2017, segundo seus promotores, no espaço da Tauron Arena, na Cracóvia.