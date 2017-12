Versão teatral de 'O Sol É Para Todos' vai estrear na Broadway

NOVA YORK - O romance clássico da escritora norte-americana Harper Lee, O Sol É Para Todos, irá estrear nos palcos da Broadway em uma nova versão teatral de Aaron Sorkin, roteirista da aclamada série The West Wing, informaram seus produtores nesta quarta-feira, 11.

O livro, que aborda o racismo e a injustiça no sul dos Estados Unidos e conquistou o Prêmio Pulitzer de 1960, irá aos palcos na temporada 2017-2018, segundo o produtor.

Embora o romance tenha se tornado um filme em 1962, tendo Gregory Peck no papel do advogado engajado Atticus Finch, e tenha sido adaptado ao teatro em várias cidades norte-americanas e em Londres, esta será a primeira vez que O Sol É Para Todos será visto na Broadway.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O romance de Harper Lee vendeu mais de 50 milhões de cópias e era considerado o único trabalho de sua autora, até um manuscrito inédito com alguns dos mesmos personagens ser encontrado e publicado no ano passado. No Brasil ele foi lançado com o título Vá, Coloque Um Vigia.

Vigia, descrito como um primeiro rascunho do livro que o antecedeu, surpreendeu leitores e críticos por mostrar o heróico Finch como um racista que apóia a segregação. Sorkin também é reconhecido por ter recebido um Oscar pelo roteiro do filme A Rede Social.