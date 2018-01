‘O Rei Leão’ espanhol terá o brasileiro Tiago Barbosa no elenco

O ator e cantor Tiago Barbosa prepara-se para dar o grande salto em sua carreira: na próxima semana, embarca para Madri, onde vai integrar o elenco espanhol do musical O Rei Leão. “Ainda não estou conseguindo dormir com qualidade pensando em tudo isso, pensando neste grande passo, e como tudo se deu de forma tão rápida”, disse ele ao Estado. Ele termina sua participação no musical Cinderella, em cartaz no Teatro Alfa, no domingo, dia 5, e, em menos de uma semana, embarca para a Espanha.

Barbosa protagonizou a versão brasileira do musical em 2013, quando foi selecionado pela própria criadora do espetáculo, Julie Taymor, que foi às lágrimas com sua audição. Desde então, seu nome figurou entre os prováveis para montagens estrangeiras. Mas não foi fácil. “Embora quisesse muito, confesso que já não esperava mais o chamado para poder voltar a integrar o espetáculo”, disse Barbosa, uma vez que outros atores foram convocados antes dele.

O convite veio há duas semanas e, por pouco, não passa despercebido – ao voltar de uma apresentação de Cinderella, Tiago Barbosa teve a curiosidade de checar a caixa de spam de seu e-mail, quando lá descobriu uma mensagem enviada dois dias antes por Thomas Schlenk, da companhia de Madri. O texto era uma sondagem para ele voltar à família do Rei Leão. Rapidamente, o ator estudou as letras em espanhol e fez um teste via Skype, quando foi aprovado. O presente mesmo foram as lágrimas do pai, quando ele comunicou que trabalharia no exterior.